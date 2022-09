La vecina de Cristina Kirchner habló con C5N sobre Revolución Federal

"No tengo ningún problema en que me investiguen", sostuvo Tezanos Pinto. "Siempre he estado a disposición y muchas veces he señalado a los guardias, situaciones que yo pensé que tenían que tener más cuidado con la seguridad de la vicepresidenta; por ejemplo, no dejar que yo me cruce con ella. Yo salgo del ascensor y me cruzo con la vicepresidenta".

Vecina de Cristina Kirchner C5N

Cuando desde C5N le señalaron a la mujer sobre las invitaciones que hizo a su casa, respondió: "Cuando levantes tu índice fijate que tenés los otros tres señalándote".

"¿No tengo derecho a dejar subir a quién quiera? ¿Si quiero traer chicos de la plaza y hacer una fiesta en mi casa?", sentenció la vecina de la ex presidenta.