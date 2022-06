Las frases destacadas del discurso de Cristina Kirchner por el Día de la Bandera

Y en ese marco criticó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los empresarios que "dicen que no tienen nada que ver con la formación de precios y la inflación".

"Cada vez que el país se endeuda en dólares la economía bimonetaria lo hace saltar por los aires y eso lo tienen que entender todos loa argentinos. Es el endeudamiento brutal y duro lo que nos trajo hasta acá".

Políticas sociales

Cristina Kirchner señaló que los planes son consecuencia de los "gobiernos neoliberales", no de los "gobiernos populistas", y aclaró: "Las políticas sociales no pueden seguir terciarizadas, el Estado debe recuperar el control y auditoría de las políticas sociales".

"El peronismo es trabajo, no que la gente dependa de un dirigente barrial para que me de 'el alta o la baja'".

La vicepresidenta alentó al Gabinete nacional a "mejorar y reencausar" las cosas pero "poniéndose de acuerdo" y recalcó: "la unidad del Frente de Todos nunca estuvo en discusión".

"La voz no es mi voz, es la de los que queremos representar a la gente. Cuando hablamos es porque estamos haciendo representación política" de esa gente, dijo.

"Me importa un pito quedar bien con los funcionarios, me importa quedar bien con los que nos votaron".

Importaciones y falta de dólares

Kirchner dijo que hay "un festival de importaciones" que se debe "controlar y administrar" desde el Gobierno ya que 600 empresas manejan el 75% de las importaciones y "no es algo difícil de controlar", aunque advirtió que eso "no estaría sucediendo".

Sostuvo que para ello hay que "articular" el accionar la "AFIP-Aduana, el Ministerio de la Producción y el Banco Central".

En este sentido, volvió a hablar sobre la polémica que se desató por la importación de caños para el gasoducto Néstor Kirchner, e insistió: "si tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techint pedile que los millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria (en Brasil) la financien ellos para no tener que darle 200 millones de dólares a 217 pesos para que me importen los caños. Esto también es usar la lapicera, no hace falta pelearse ni nada".

Evasión y sector empresario

La vicepresidenta afirmó que una empresa alimentaria que no identificó mostró entre 2019 y 2021, antes del pago de impuestos, una ganancia de 421%, al replicar las críticas que recibe el Gobierno desde el sector empresarial, y dijo que la Argentina es "el tercer país evasor" de impuestos en el mundo.

También señaló, al mostrar un cuadro estadístico, que la Argentina es "el tercer país en formar activos en el exterior", es decir, en sacar dinero del país.

Déficit fiscal e inflación

Kirchner negó que el déficit fiscal sea la causa de la inflación en la Argentina y puso como ejemplo que Estados Unidos tiene el récord mundial de déficit fiscal pero no tiene el mismo nivel de aumento de precios.

También desvinculó la inflación del déficit comercial, que según un estudio que mostró también está en manos de Estados Unidos.

"El déficit no es necesariamente causante de la inflación, pero Estados Unidos tiene la maquinita para imprimir dólares y varios portaaviones", replicó la expresidenta de la Nación.

Partido judicial

En el marco del fuga de divisas, la Vicepresidenta apuntó contra los jueces ya que "entre enero del 2021 y marzo del 2022 salieron del país 1847 millones de dólares a través de amparos. Esos jueces no siguen la doctrina de Rosenkrantz, 'dónde hay una necesidad de dólares, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores'. Si las necesidades son del pueblo nos hay jueces ni fiscales pero si es para los poderosos hay todo. No digo más Poder Judicial porque no hay más una poder sino un partido".