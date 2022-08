Más de 60 mil usuarios siguieron en vivo por redes el descargo de Cristina Kirchner

Embed

En ese marco una multitud siguió sus palabras a través de YouTube mientras los canales de noticias montaron una auténtica "cadena nacional" para difundir su mensaje.

cristina cadena nacional

Allí la ex mandataria advirtió que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado" y "ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron".

Al ejercer su "derecho a la defensa" por su canal de YouTube, seguido por unos 60 mil usuarios, la ex mandataria mostró entre otras cosas comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo -amigo del ex presidente Mauricio Macri- y el ex secretario de Obras Públicas José López, que demuestran la "familiaridad" que había entre ambos.