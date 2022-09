Para Elisa Carrió hay algo "gracioso" en el intento de asesinato de Cristina Kirchner

La dirigente opositora se expresó en estos términos en declaraciones a la prensa que realizó en la ciudad de Paraná al ingresar a la sede de la Gobernación para reunirse con el mandatario correntino, Gustavo Valdés.

Allí, al referirse al intento de magnicidio cometido contra la Vicepresidenta el 1° de septiembre, valoró que “ya pasó" y que "gracias a Dios no pasó nada”.

“El hecho existió; ahora, que haya una banda de vendedores de copos de azúcar es muy gracioso, porque si me atacan a mí, me matan por diabética, porque yo hubiera comprado los copos”, dijo la ex diputada.

Seguidamente agregó: “Es un país de papel, se dan cuenta, (…) una banda que vende copos de azúcar”.

“Ya pasó, gracias a Dios no pasó nada, la presidenta (sic) estaba en indefensión, ya pasó”, remarcó Carrió y siguió en tono de broma: “Ahora viene el 'gordicidio', que es la muerte de una gorda”.

Carrió arribó a Corrientes para buscar su título en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que según indicó "lo había perdido”.

Tras la reunión, Valdés publicó en su cuenta de Twitter: “Fortalecer Juntos por el Cambio y profundizar el trabajo en las propuestas de Gobierno fueron los puntos coincidentes que tuvimos con Carrió, con quien dialogamos en Casa de Gobierno”.