Patricia Bullrich insistió en su idea de que Cristina Kirchner "se borra en los momentos difíciles"

"Es un análisis político, nada que ver con la salud", intentó justificarse y siguió: "no lo dije por su operación, lo dije como un concepto político. No estuvo en (la masacre de Once), no estuvo en Cromañón, en distintos lugares no estuvo. Pero lo dije en ese sentido, separado de su cuestión personal. Si no está, es porque en los momentos difíciles nunca ha estado. Es un análisis político, nada que ver con la salud".

Consultada ayer por la operación de la Vicepresidenta Bullrich no había dudado en intentar instalar una supuesta intencionalidad política detrás de ella. "Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo. ¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?", había señalado Bullrich despertando el repudio de todo el arco político y generando un incómodo silencio al interior mismo del macrismo.

"En lo personal, le deseo lo mejor para una operación", intentó arreglarla sin demasiada convicción y menos éxito sobre el final de la entrevista que brindó este viernes a Radio Rivadavia.