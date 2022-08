Qué dijeron los líderes del Pro sobre la represión en Recoleta

El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, aseguraba por la misma red social que “mientras estén los violentos va a estar la policía de CABA garantizando la seguridad”. Simultáneamente, en rueda de prensa, defendía la “firmeza y responsabilidad” policial.

María Eugenia Vidal también usaba Twitter para afirmar: “En medio del ajuste, el mismo gobierno sale a la calle a incitar a la violencia. Señora vicepresidenta frene esto! Usted es responsable de lo que paso. La calle es de todos los argentinos que queremos vivir en paz”.

La diputada nacional y titular de la Coalición Cívica de la Ciudad, Paula Oliveto, también culpaba a Cristina por la represión ordenada desde el gobierno porteño: “No dejemos que los violentos nos sigan robando el futuro de nuestros hijos. Por la democracia, por la paz. Basta Cristina. No nos siga jodiendo la vida. Deje actuar a la justicia y no use al pueblo para su impunidad”.

El exministro y actual diputado Rogelio Frigerio tuiteaba que “lo que menos necesita el país en estos momentos es sumar hechos violentos por cuestiones personales de funcionarios kirchneristas”. En tanto, el diputado Ricardo López Murphy tuiteaba: “Son ellos o nosotros”.

Qué se dijo desde Juntos por el Cambio

Finalmente, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio culpaba a los manifestantes por la represión de la Policía porteña que dejó como saldo varias personas heridas.

Tras expresar su "más profundo repudio a la violencia ejercida por manifestantes y funcionarios kirchneristas en el barrio de Recoleta”, señalaba en un comunicado que "el kirchnerismo necesita la violencia porque no puede aceptar el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas".

“Los argentinos necesitamos paz social", por lo cual JxC “respalda la decisión del Jefe de Gobierno porteño", Horacio Rodríguez Larreta, "en la acción preventiva implementada frente a la casa de la Vicepresidenta de la Nación".

Luego de culpar a Cristina de “alterar la paz social y politizar la causa judicial que atraviesa”, desde el macrismo y sus aliados radicales "destacamos el trabajo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires por haberse apostado en el lugar para cuidar a todos los argentinos y nos solidarizamos con los policías heridos".

https://twitter.com/jorgemacri/status/1563633675144683521 Tenemos maneras de dirimir nuestras diferencias en paz, con la ley y las instituciones. La prepotencia y la violencia no son el camino. — Jorge Macri (@jorgemacri) August 27, 2022

https://twitter.com/FelipeMiguelBA/status/1563659236843945986 Mientras estén los violentos va a estar la policía de CABA garantizando la seguridad. — Felipe Miguel (@FelipeMiguelBA) August 27, 2022

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1563656760111509511 Son ellos o nosotros. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) August 27, 2022

https://twitter.com/juntoscambioar/status/1563657319568887810 pic.twitter.com/fm794g0MYJ — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) August 27, 2022

https://twitter.com/mariuvidal/status/1563640875032498176 En medio del ajuste, el mismo gobierno sale a la calle a incitar a la violencia. Señora vicepresidenta frene esto! Usted es responsable de lo que paso. La calle es de todos los argentinos que queremos vivir en paz. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 27, 2022

https://twitter.com/pau_oliveto/status/1563633191776313345 No dejemos que los violentos nos sigan robando el futuro de nuestros hijos. Por la democracia, por la paz. Basta Cristina. No nos siga jodiendo la vida. Deje actuar a la justicia y no use al pueblo para su impunidad. — Paula Oliveto (@pau_oliveto) August 27, 2022