Qué dijo Cristina Kirchner "el 6 de diciembre" tras el fallo en la Causa Vialidad

Aquel 6 de diciembre, tras conocerse el veredicto del juicio oral por la denominada Causa Vialidad, la Vicepresidenta habló a través de su canal de YouTube en donde dijo no será candidata "a nada" en el 2023, por lo que no tendrá fueros.

El discurso de Cristina Kirchner tras la condena en la Causa Vialidad

"Saben qué... voy a hacer lo mismo que hice en el 2015. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una vez Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral por llevar a una candidata 'condenada'. ¿A mi administración fraudulenta por el Estado? Y a estos, los amarillos que dejaron una deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean horondos con los aviones de Clarín. Bueno, NO VOY A SER CANDIDATA. Es más, es una gran noticia para usted, Magnetto, sabe por qué, porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros y le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa, si, pero mascota de usted nunca jamás".

"No voy a ser candidata a NADA, termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví en 2015 a mi casa, a la misma que salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a mi compañero. Discúlpenme la emoción, pero se me mueven los recuerdos y me emociono mucho".

"Les quería explicar que sistema está funcionan en la argentina, una mafia y un estado paralelo, eso es lo que está pasando y hoy me condenó. La inhabilitación es la verdadera condena. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre; siempre y cuando a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar a otra banda de marginales y me peguen un tiro, porque eso es lo que usted quiere: 'Presa o muerta'. Disculpen la vehemencia pero hay cosas que me siguen indignando, el día que no suceda más será porque dejé de hacer política. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas", concluyó.

Live Blog Post ¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo.