Cristina Kirchner: "Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en Plaza de Mayo"

“Qué mejor lugar que volver a encontrarnos en la Plaza de Mayo, la plaza de la Patria. Hace exactamente 20 años llegábamos con él acá, a esta misma plaza”, dijo Cristina, acompañando los textos con una serie de fotografías del acto.

Añadiendo: “No duden que Néstor sigue viviendo en el corazón del pueblo, como en cada argentino y argentina a la que le dio dignidad. Los miro a ustedes y sé que de algún lugar él también nos está viendo y acompañando”.

Y completó: “Muchas gracias por tanto amor. Es lo que me ha sostenido en pie. Sin ustedes, sin el amor, sin los rosarios que me alcanzan, sin Dios y sin la Virgen; no estaría acá”, completó la vicepresidenta en la mencionada red social.