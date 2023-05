Qué significa "letanía", la contundente respuesta de Cristina Kirchner al clamor popular

"Es una letanía", sentenció Cristina, quien de todos modos se mostraba conmovida por el clamor popular. "La gente me ama y yo los amo a ellos. Compensa con la gente que me odia. Los que rezan, los que me regalan rosarios", añadió.

CLAMOR POPULAR: "CRISTINA PRESIDENTA"

Qué es una letanía

La letanía es una serie o lista repetitiva de frases o elementos que suelen ser utilizados en contextos religiosos o litúrgicos, aunque también puede aplicarse a cualquier secuencia larga y monótona en otros contextos. Es una forma de oración usada en los servicios y procesiones, y consiste en un número de peticiones.

De acuerdo con la Real Academia Española, es una "insistencia larga y reiterada". "No vengas con esa letanía", ejemplica.

En este contexto, Cristina Kirchner hacía referencia a la insistencia por parte de la militancia.