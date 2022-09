Quisieron matar a Cristina Kirchner: por qué no salió la bala

¿Qué arma utilizó en el ataque a Cristina?

Según fuentes de la Policía Federal, el agresor utilizó una pistola Bersa calibre 380, muy similar, a las armas conocidas como 9 milímetros corto. El arma es una pistola semiautomática y que el calibre también es conocido como el 7.65 milímetros.

Si bien Fernando André Sabag Montiel gatilló dos veces frente al rostro de Cristina Fernández de Kirchner el disparo no salió. Sin embargo, las primeras pericias indican que tenía el cargador lleno con 5 balas. En la base el arma posee una numeración parcial con el número 250.

¿Por qué no salió la bala?

Los peritos no dudan que el hombre sabía manipular la pistola y que al gatillar dos veces a pocos centímetros de la cara de la vicepresidenta no hay otra posibilidad que no se haya tratado de un intento de magnicidio.

Una de las explicaciones de por qué no salió la bala es porque las municiones podrían estar en mal estado, con pólvora húmeda.