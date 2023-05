Romina Manguel y Nancy Pazos se tiraron con todo por la entrevista a Cristina Kirchner

https://twitter.com/NANCYPAZOS/status/1660300790408331268 Nunca te vi quejarte de las “entrevistas” de @lanacionmas a @mauriciomacri amiga Hay distintos estilos Hay personajes que les sacas mejor definiciones en la tranquilidad que en la tensión Y periodistas a los que no les interesa la respuesta sino su pregunta. El género es amplio https://t.co/UTZQmsaxeI — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) May 21, 2023

"Me hubiese gustado que la nota a CFK la hicieran (Julia) Mengolini o (Carlos) Maslatón. No me gustó nada. Fue ella. Un monólogo con afirmaciones de quien se suponía era el entrevistador", escribió Manguel en su cuenta de Twitter.

Pazos, al leerla, citó su tuit y le respondió: "Nunca te vi quejarte de las 'entrevistas' de @lanacionmas a @mauriciomacri, amiga. Hay distintos estilos. Hay personajes que les sacás mejor definiciones en la tranquilidad que en la tensión. Y periodistas a los que no les interesa la respuesta sino su pregunta. El género es amplio".

https://twitter.com/NANCYPAZOS/status/1660350222998859776 No lo defiendo. Para mi y lo dije ayer al aire en @C5N fue una charla más que un reportaje. Solo digo que cuando hay charlas amenas con @mauriciomacri nadie dice nada. Y eso te incluye. No te vi criticar a @majulluis o a cualquiera que lo invitan a Mauri a charlar sin repreguntar https://t.co/CpIk7OQftQ — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) May 21, 2023

Manguel no lo dejó pasar y le contestó: "Si hubieses puesto la radio por ahí me escuchabas. Yo tengo derecho de decir qué me gusta y qué no y vos de defender a (Pablo) Duggan. La vida misma. Por ahí ahora que laburás con él descubriste virtudes que mantuvo años ocultas".

"No lo defiendo. Para mí, y lo dije ayer al aire en @C5N, fue una charla más que un reportaje. Solo digo que cuando hay charlas amenas con Mauricio Macri nadie dice nada. Y eso te incluye. No te vi criticar a Luis Majul o a cualquiera que lo invitan a Mauri a charlar sin repreguntar", agregó Nancy.

https://twitter.com/NANCYPAZOS/status/1660370663851343872 Reaccione a un tuit @rominamanguel y no lo tomes tan personal. Yo solo creo qué hay que tener el currículum muy limpio para criticar el trabajo de otro. Es verdad. Estoy muy ocupada. No escucho tu programa. Solo estoy leyendo tus tuits. Mil disculpas por no tener más tiempo https://t.co/eFSSDWxlQI — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) May 21, 2023

"No me seguís, Nancy. No hace falta. Pero infórmate por lo menos que es lo que hacemos tus colegas. Una vez por semana comentamos las entrevistas de LN+ en @NoDejes899 @radioconvos889. Debes estar más ocupada que todas nosotras", la chicaneó.