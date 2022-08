Rozanski acusó a la fiscalía de montar una "operación política" contra Cristina Kirchner El ex juez advirtió que aunque la fiscalía tiene una teoría no estaría pudiendo demostrarla y recordó que "con el mismo criterio" el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva "no podría jamás haber sido condenado y lo fue".