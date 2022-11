Cristina Kirchner será la única oradora en el acto por el Día de la Militancia Peronista

Según explicó Rial el kirchnerismo prepara un gran acto que tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata y Cristina sería la única oradora.

Cada 17 de noviembre el peronismo celebra el Día de la Militancia para recordar el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972 después de permanecer casi 20 años en el exilio.

Los militantes peronistas asumieron ese regreso como un triunfo tras la larga resistencia del peronismo por lo que cada año se movilizan como una forma de homenajear a quienes lucharon por el regreso de Perón.

Juan Domingo Perón volvió a la Argentina luego de 6.268 días de un exilio que comenzó luego del golpe de Estado que lo depuso de la Presidencia en 1955.

”A pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mí no han sido habituales y con la firme decisión de servir, si ello es posible”, había escrito el ex mandatario en una solicitada publicada el 7 de noviembre de ese año.