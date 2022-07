Cristina Kirchner: "Si no los dejás sacar los dólares del país se comportan como adictos"

"La brecha siempre se produce cuando hay regulación cambiaria, cuando no se deja acceder a los dólares que quieran en el mercado. Mientras vos no regulás el mercado de cambios, forman activos en el exterior, cuando se comienza a regular salta la brecha", apuntó la vicepresidenta al mostrar un gráfico con el que comparó su primer presidencia, la gestión de Macri y lo que transcurrió del gobierno del Frente de Todos.

"Durante el gobierno de Macri se endeudaron primero y sacaron los dólares después. Durante mi primer gobierno los activos en el exterior eran con dólares genuinos producidos en el país. Los dos están mal, pero el de nuestro gobierno es menos nocivo. Y no se puede impedir, porque cuando lo hacés denuncian que hay cepo", apuntó la vicepresidenta.

"Si no pueden sacar los dólares que quieren del país, se comportan como adictos. Si no es por las buenas, es por las malas. Y si es por las malas, hacen estallar la economía del país", denunció la vicepresidenta a quienes fugan en dólares las ganancias obtenidas en el país.

"Yo quiero ayudar pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre debajo de la alfombra" aseguró Cristina y señaló que "se ayuda diciendo la verdad y si estoy equivocada que me convenzan. Con argumentos y razones me llevan a cualquier lado, a las trompadas y cachetadas a ningún lado".

Y advirtió: "El país merece una discusión en serio de los problemas que tenemos los argentinos en un mundo donde tienden a agravarse. Tenemos que encontrar un punto de coincidencia porque si no no va a haber Argentina para nadie".

En ese sentido Cristina advirtió que es necesario encontrarle una salida a la economía bimonetaria. Sin encontrarle una solución a ese problema, advirtió, no hay salida sustentable posible.