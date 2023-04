Cristina Kirchner: "Yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió"

Y se preguntó: “¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”

Además, comentó: “Alguien me escribe… textual: ‘Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni’”.

Y, finalmente, Cristina recordó que a sus atacantes “lo detuvieron los militantes no la policía”. “Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”, concluyó.