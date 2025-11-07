Diego Santilli renunció a su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior
El exlegislador del PRO oficializó su dimisión para incorporarse al gabinete de Javier Milei, donde tendrá a su cargo el vínculo con las provincias.
Diego “El Colo” Santilli presentó su renuncia a la Cámara de Diputados y asumió formalmente como ministro del Interior del Gobierno Nacional. La decisión, que se venía preparando desde hace varios días, fue confirmada en la tarde del viernes y marca su desembarco oficial en el gabinete de Javier Milei, donde tendrá la tarea de articular el diálogo político con los gobernadores.
El dirigente del PRO había anticipado su salida del Congreso tras cerrar los últimos detalles administrativos junto a su equipo. Su entorno trabajó durante toda la jornada anterior en la redacción del documento que presentó en la Cámara baja, con el cual dejó sin efecto su mandato legislativo. Con esta decisión, completó su paso por el Congreso para enfocarse de lleno en la nueva gestión ejecutiva.
Aun sin firma, el flamante ministro mantuvo sus primeros encuentros en la sede de la cartera del Interior. Junto a los funcionarios “Lule” Menem y Martín Menem, comenzó a delinear la agenda de trabajo y los objetivos prioritarios de su área. Luego, ya instalado en sus nuevos despachos, recibió a los primeros mandatarios provinciales para iniciar el diálogo institucional que tendrá un papel clave en la relación del Gobierno con las provincias.
El primer encuentro fue con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien arribó acompañado por parte de su gabinete. Más tarde, Santilli recibió al catamarqueño Raúl Jalil, con quien conversó sobre las necesidades de infraestructura y los planes de inversión en la región del NOA. Ambas reuniones contaron con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que acompañó al ministro en su debut oficial.
Con su llegada al Ministerio del Interior, asume una de las carteras más sensibles del gabinete, encargada de sostener la gobernabilidad política y el vínculo directo con las provincias. Su designación fue interpretada como un gesto de apertura hacia el PRO y como un intento del presidente Milei por fortalecer los lazos con los distintos espacios que integran la coalición de gobierno.
