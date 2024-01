Diputados continúan debatiendo la Ley Ómnibus enviada por el Gobierno

El encargado de llevar adelante el plenario era el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, quien dio a conocer el cronograma de trabajo de los legisladores para esta jornada.

"Vamos a dar la palabra a un grupo de diputados de a cinco, con cinco minutos cada uno. El funcionario va a responder preguntas y así sucesivamente. Es importante que todos utilicen los cinco minutos para que todos puedan preguntar. Antes expone el funcionario", afirmó Bornoroni, al iniciar la reunión que se desarrolló en un clima de tensión.

ley omnibus diputados

Desde la oposición, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que concurran el jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a la vez que reclamó la exposición de manera presencial del asesor presidencial Federico Sturzenegger y de todos los ministros del Poder Ejecutivo, en virtud de los temas contemplados en la ley. Además, planteó que se contemple la presencia de colectivos y organizaciones "afectadas por el DNU y por la Ley Ómnibus".

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó a José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, "por haber pedido balas" para legisladores de izquierda, y pidió ampliar el giro a otras comisiones, a la vez que dijo que "más que un (ley) ómnibus esto parece un tren fantasma". También se sumó al pedido de Unión por la Patria que para que se presenten todos los funcionarios implicados en el proyecto de ley.

En el marco del plenario, el diputado de UxP y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, pidió que los presidentes de las comisiones que participan del plenario digan si "han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados", como planteó el presidente Javier Milei, días atrás en una entrevista televisiva.

"No tiene ningún asidero su pregunta, diputado, no estamos tratando el tema en cuestión", aseveró Bornoroni, quien ante la insistencia de Palazzo sobre si había recibido algún pedido en ese sentido aseguró: "No, obvio que no".

El plenario continuaba con la exposición de José Rolandi, secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete; Rodríguez Chirillo y Barra, quienes precisaron alcances de la reforma del Estado.

debate ley omnibus Foto gentileza Télam.

