Qué debe pasar para que se caiga el DNU y cuáles son las consecuencias de dejarlo sin efecto

De hecho, se da casi por descontado que el Senado, con el voto mayoritario de la oposición, rechazará hoy el DNU.

DNU MILEI 30 medidas

Qué debe suceder para que se caiga el DNU

Un eventual rechazo del DNU este jueves no implicará sin embargo el fin de su vigencia. Es que para que un DNU se caiga es necesario que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso.

Muy distinta es la situación para que sea confirmada su vigencia. Es que para ello es necesario que solo una de las dos cámaras lo apruebe.

Así planteado el escenario, no hay posibilidad alguna de que el DNU se caiga hoy, aunque marcaría un primer paso para ello que debería luego ser ratificado por Diputados.

Sobre la posibilidad de un eventual rechazo al DNU en el Senado, el ministro de Interior Guillermo Francos aseguró: "no tenemos miedo, no me preocupa que en el Senado en un gesto un poco ampuloso, exagerado, y como consecuencia, a lo mejor, de posiciones del propio Gobierno con respecto a los temas salariales y de volver atrás el incremento de salarios, manifiesta su enojo tratando de rechazar estas leyes. Ok, seguiremos. Trataremos de mantenerla en la Cámara de Diputados y trataremos de aprobar otras leyes necesarias para el país. No nos quedaremos de brazos cruzados ni nos atemoriza que pase esto en el Senado".

milei villarruel

Interna en LLA

La decisión de Villarruel generó preocupación en la Casa de Gobierno ante la posibilidad de que el DNU sea rechazado.

A pesar de los "esfuerzos" de la Vicepresidenta por postergar la discusión del decreto, que desregula la economía y desburocratizar el Estado, el rechazo en redes sociales y la presión ejercida por los bloques federales podría anticipar un resultado adverso hoy para La Libertad Avanza..

En medio de la interna, la Casa Rosada emitió anoche un comunicado en el que criticó la intención de los legisladores de avanzar con una agenda ajena al Pacto de Mayo y los lineamientos de la ley de Bases, argumentando que tales acciones violan el espíritu del acuerdo promovido por el Presidente.

adorni pelea milei villarruel

Qué pasará si finalmente se cae el DNU

Si el Senado primero y Diputados después rechazan el controvertido mega DNU de Milei, todas las medidas que no fueron judicializadas y entraron en vigencia en diciembre pasado, dejarán de regir y todo se retrotraerá a la situación previa al dictado del DNU.

Por ejemplo, volvería a regir la Ley de Alquileres que fue derogada por el DNU.

Entre los temas incluidos en el mega DNU se encuentra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. La flexibilización laboral ya tuvo un revés en la Justicia por lo que el plan de Milei se encuentra frenado pese a que varias patronales se presentaron como "amicus curiae".

Asimismo se daría marcha atrás con la liberalización de las prepagas que habilitó el DNU y que redundó en un fuerte aumento de las cuotas que pagan los afiliados. Uno de los puntos del DNU estableció la liberación de precios, por lo que el Gobierno ya no puede fijar los aranceles mínimos obligatorios. De caerse el DNU esto también quedaría en suspenso y quedaría por verse si las empresas retrotraerán los precios.

alquiler

El DNU derogó además la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley del Compre Nacional, el Observatorio de Precios, y la Ley de Promoción Industrial y comercial, instrumentos creados bajo gestiones anteriores con el objetivo de dar pelea a la inflación. De caerse el DNU volverían a estar vigentes.

El DNU también había dispuesto, por ejemplo, la eliminación de los cupos de exportaciones.

Otro aspecto que impacta directamente sobre los consumidores son las comisiones bancarias. El texto que el Ejecutivo había eliminado el tope de 50% a la tasa de punitorios y, de caerse el DNU, volvería a regir el techo.