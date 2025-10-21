El apoyo de Mauricio Macri a Fernando De Andreis de cara a las elecciones del domingo: "Gran diputado del PRO"
Mauricio Macri evitó referirse a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO y respaldó a su candidato que quedó muy relegado en la lista diseñada a dedo por Karina Milei.
El ex presidente Mauricio Macri respaldó este martes al candidato a diputado nacional Fernando De Andreis con una más que velada referencia a la alianza que selló el PRO con La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires y que tiene como principal figura, en la categoría senadores, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“Mi voto es para Fernando De Andreis, será un gran diputado del PRO”, escribió Macri en su cuenta oficial de X, en referencia al quinto diputado en la lista 501 en la que converge su partido y LLA del presidente Javier Milei y que, en la Ciudad de Buenos Aires, lidera su hermana Karina Milei.
En su breve posteo, el ex mandatario aseguró: “Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia. Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina. Será un gran diputado”.
Para cerrar, Macri hizo un muy velada referencia al acuerdo alcanzado con los libertarios: “El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis. Lista 501 / LLA+PRO”.
Es que tras la dura derrota que experimentó a manos de los libertarios en las elecciones locales en su bastión fuerte, el macrismo quedó muy mal parado de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.
En ese camino los libertarios impusieron todas sus condiciones para el acuerdo que al final los dos sectores de la derecha argentina sellaron. Karina Milei apenas le dio dos lugares "entrables" en la lista de candidatos y se guardó además, para sí misma, el poder de vetar los nombres propuestos por el PRO. Es decir, poco y nada le dieron al macrismo.
El próximo domingo se votará con Boleta Única de Papel (BUP), lo cual dificulta el efecto arrastre de votos que sí permitía la denominada lista sabana. La boleta para la categoría diputados la encabeza Alejandro Fargosi, quien aspira a capturar los votos de Bullrich.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario