El apoyo de Mauricio Macri a Fernando De Andreis de cara a las elecciones del domingo: "Gran diputado del PRO"

En ese camino los libertarios impusieron todas sus condiciones para el acuerdo que al final los dos sectores de la derecha argentina sellaron. Karina Milei apenas le dio dos lugares "entrables" en la lista de candidatos y se guardó además, para sí misma, el poder de vetar los nombres propuestos por el PRO. Es decir, poco y nada le dieron al macrismo.

El próximo domingo se votará con Boleta Única de Papel (BUP), lo cual dificulta el efecto arrastre de votos que sí permitía la denominada lista sabana. La boleta para la categoría diputados la encabeza Alejandro Fargosi, quien aspira a capturar los votos de Bullrich.

