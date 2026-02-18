El Gobierno convocó a sesionar por la Reforma Laboral: hay paro general de la CGT
En rechazo al proyecto de Javier Milei, la central obrera realizará la medida de fuerza luego de confirmada la sesión en Diputados para este jueves a las 14hs.
Luego de una candente mañana donde estalló la polémica tras el cierre de la histórica fábrica Fate -ubicada en Virreyes-, el oficialismo convocó a sesionar por la Reforma Laboral para este jueves, desde las 14 horas, en la Cámara de Diputados.
De esta manera, se confirma el paro general impulsado por la CGT para este jueves también y, aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta al Gobierno de Javier Milei.
Nota en desarrollo.-
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario