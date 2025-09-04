El mensaje de Cristina Kirchner a todos los bonaerenses: "Es necesario poner un freno al maltrato de Milei"

Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificados con nuestras ideas, piensan y sienten el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y, además, presidente de todos los argentinos no sólo es un show de muy mal gusto sino que, además, es propio de gente cobarde y de muy baja estofa.