El mensaje de Cristina Kirchner a todos los bonaerenses: "Es necesario poner un freno al maltrato de Milei"
"Este domingo 7 de septiembre, es importante que todos vayan a votar", manifestó la expresidenta desde su departamento en Constitución.
Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificados con nuestras ideas, piensan y sienten el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y, además, presidente de todos los argentinos no sólo es un show de muy mal gusto sino que, además, es propio de gente cobarde y de muy baja estofa.
Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse, hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes y hay que ser muy cobarde y muy miserable para disfrutar del dolor ajeno.
Anoche, en Moreno, los argentinos vimos no sólo la cobardía de un presidente sino, también, su cara de piedra
