El posteo de Santilli luego de que la Justicia Electoral lo confirmara como cabeza de lista en LLA: "Gracias Presidente"
El candidato a diputado por la Alianza la Libertad Avanza en la Provincia aseguró que “es un honor” ser el primero en la boleta.
Luego de que lq Cámara Nacional Electoral (CNE) resolviera que Diego Santilli encabece la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de José Luis Espert, el candidato celebró la decisión en redes sociales.
“Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta”, escribió Santilli en su cuenta de X.
Luego agradeció a l presidente Javier Milei y señaló que: “El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena”.
Que dice el fallo de la Cámara Nacional Electoral a favor de Santilli
La medida contradice el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que había determinado que el primer lugar debía ocuparlo la exvedette Karen Reichardt, segunda en la nómina original.
El fallo fue dictado por los jueces Daniel Bejas, Santiago Hernán Corcuera y Hernán Gonçalves Figueiredo, quienes fundamentaron su decisión en la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario 171/2019, que establecen que los reemplazos deben realizarse con candidatos del mismo género. En este caso, Santilli debía ocupar el lugar de Espert, también varón.
NOTA EN DESARROLLO
