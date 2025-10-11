El posteo de Santilli luego de que la Justicia Electoral lo confirmara como cabeza de lista en LLA: "Gracias Presidente"

La medida contradice el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que había determinado que el primer lugar debía ocuparlo la exvedette Karen Reichardt, segunda en la nómina original.

El fallo fue dictado por los jueces Daniel Bejas, Santiago Hernán Corcuera y Hernán Gonçalves Figueiredo, quienes fundamentaron su decisión en la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario 171/2019, que establecen que los reemplazos deben realizarse con candidatos del mismo género. En este caso, Santilli debía ocupar el lugar de Espert, también varón.

NOTA EN DESARROLLO