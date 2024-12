El posteo de Yuyito González por Navidad, en medio de rumores de crisis con Javier Milei

La prueba de que Milei y Yuyito han compartido un almuerzo pre-navideño juntos fue la publicación que realizó la exvedette en su Instagram, donde se los puede ver muy pegados uno al otro, mientras suena "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey.

Con un "te amo" de la conductora en la historia compartida, ambos dejaron en claro que siguen juntos, aunque llama la atención que no pasen unidos la Nochebuena.

Yuyito González desfiló en bikini y Javier Milei le dio "like"

Tras los rumores de crisis, el presidente Javier Milei tuvo una contundente reacción ante un video de Yuyito González que se hizo viral en las últimas horas. En el video González luce un modelo de su línea de trajes de baño.

Yuyito González posó su línea de sensuales trajes de baño y expresó: "Tremenda colección de trajes de baño!". El posteo tuvo miles de likes, entre ellos el de su novio, el presidente Milei, quien no tardó en reaccionar.

Recientemente la pareja pasó por una crisis que alertó a los fans cuando ella lo dejó de seguir a él en las redes sociales.

Días después Yuyito aclaró: "No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión, que se lo pago yo?’".