En línea con el papa León XIV empresarios advirtieron que "no hay empresa próspera en una sociedad que fracasa
El poderoso Grupo de los Seis se disctanció por un momento del discurso individualista de Javier Milei y se alineó con el papa León XIV.
El poderoso Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales cámaras empresariales de la Argentina, le dio la bienvenida al papa León XIV tras su llegada al país, y emitió un comunicado en el que se alejó del discurso individualista del gobierno de Javier Milei y expresó la misma visión de la economía que defendió el Sumo Pontífice en su primera intervención en la Argentina el domingo por la noche en el Palacio Libertad. “No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”, destacó en ese sentido el G6.
En el documento difundido este lunes y titulado “Bienvenido, Santo Padre”, los empresarios se mostraron a favor de la posición del Sumo Pontífice sobre la necesidad de poner la actividad económica al servicio de las personas. “El desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”, destacó el G6.
Si bien reconocieronb que la presencia del Papa en nuestro país es un acontecimiento pastoral, lo calificaron como “una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no”. “Qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”, se preguntaron. Al mismo tiempo, mencionaron: “La dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común”.
El documento, que lleva las firmas de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), también hace referencia a los “tiempos de grandes cambios”.
En esa línea, destacaron que “la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una nueva economía cada vez más integrada abren oportunidades extraordinarias y también nuevas preguntas”: “El Santo Padre ha dedicado a estos temas su primera encíclica. Nos ha pedido que el progreso no deje nuevas ruinas a su paso y que lo asumamos como una responsabilidad compartida”.
Y sentenció: "coincidimos: el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas".
"La empresa, además de ser una organización que produce bienes y servicios, es principalmente una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias. No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa", sigue el comunicado.
Y reconoce que "nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida".
"Tenemos una responsabilidad especial con quienes hoy tienen menos oportunidades y con los jóvenes. Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen", advirtieron los mismos empresarios que hasta hace pocos día aplaudían las po0líticasd de ajuste de Mili y Luis Caputo.
"Ningún sector construye por sí mismo el futuro de una nación. Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino. La Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar. Dialogar, comprendiendo que lejos de renunciar a las propias convicciones, se debe reconocer al otro y aceptar que nadie tiene todas las respuestas", sigue el comunicado.
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