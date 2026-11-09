En línea con el papa León XIV empresarios advirtieron que "no hay empresa próspera en una sociedad que fracasa

Y sentenció: "coincidimos: el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas".

Comunicado del Grupo de los Seis

"La empresa, además de ser una organización que produce bienes y servicios, es principalmente una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias. No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa", sigue el comunicado.

Y reconoce que "nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida".

"Tenemos una responsabilidad especial con quienes hoy tienen menos oportunidades y con los jóvenes. Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen", advirtieron los mismos empresarios que hasta hace pocos día aplaudían las po0líticasd de ajuste de Mili y Luis Caputo.

"Ningún sector construye por sí mismo el futuro de una nación. Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino. La Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar. Dialogar, comprendiendo que lejos de renunciar a las propias convicciones, se debe reconocer al otro y aceptar que nadie tiene todas las respuestas", sigue el comunicado.