Escándalo político en Neuquén

El origen del escándalo fue la denuncia de desvíos millonarios de fondos públicos, que involucran a Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora. Según la investigación, entre enero y agosto de este año, Ruiz realizó movimientos bancarios sospechosos por $29 millones, los cuales no correspondían a su salario como funcionario de la Legislatura. A raíz de estos hallazgos, se realizaron allanamientos tanto en su casa en Plottier como en oficinas de la Legislatura, y Pablo Ruiz se presentó ante la Justicia, defendiendo la legalidad de los fondos como viáticos y gastos operativos.

La denuncia, que surgió de la alerta del Banco Provincia de Neuquén (BPN), detalló que Ruiz había recibido transferencias por fuera de su salario y había realizado extracciones por $20,6 millones, además de invertir en plazos fijos. Aunque él reconoció los plazos fijos, aclaró que estos fueron constituidos antes de su nombramiento y que los fondos estaban debidamente documentados.

El impacto de la denuncia fue inmediato y provocó una fractura dentro del Frente Neuquinizate, el espacio político que Figueroa lidera. Ante el escándalo, la coalición decidió expulsar a Gloria Ruiz, afirmando que no se tolerará la corrupción en sus filas. En una conferencia, los representantes del frente dejaron claro que aquellos que no respeten los principios de transparencia y cambio no tienen cabida en el proyecto político que lideran.

Este escándalo llega en un momento clave para Figueroa, quien había apostado a la figura de Ruiz como su compañera de fórmula, destacando su capacidad de gestión. Sin embargo, la situación actual deja en evidencia las tensiones internas y la difícil situación política que atraviesa Neuquén.