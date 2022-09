La respuestas de las chicas del Mariano Acosta a Pablo Rossi de La Nación+

"Ah, mirá. ¿'Persecución' las dos con 'c', yo estoy viendo bien o me faltan los lentes? 'Basta de persecución política', claro. Primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe 'persecución' Ah, mirá. ¿'Persecución' las dos con 'c', yo estoy viendo bien o me faltan los lentes? 'Basta de persecución política', claro. Primero, sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe 'persecución'", lanzó sin percatarse que estaba correcto.



En diálogo con Lautaro Maislin y Luli Trujillo, tres de las voceras de la toma del Mariano Acosta dijeron que les causa "un poco de gracia" lo que sucedía. "Están muy equivocades. Es una lástima que ni elles sepan cómo se escribe. Se ve que nunca les persiguen como a nosotres que estamos acostumbrades", retrucó Carla Andrade.