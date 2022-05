Espionaje ilegal: Gustavo Arribas debe presentarse hoy ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso

Embed

La comisión bicameral, que preside el diputado Leopoldo Moreau (FdT), inició esa investigación luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante los tribunales federales que había hallado un video de esa reunión de 2017 en el Banco Provincia, en la que, luego se supo, participaban espías de la AFI.

La comisión ya convocó a los tres jefes de la AFI de aquella gestión que participaron de la reunión: Sebastián De Stéfano, ex director administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI; Diego Dalmau Pereyra, ex director de operacional de Contrainteligencia, y Diego Biorci, ex jefe de Gabinete de ese organismo.

Dalmau Pereyra presentó un escrito en su indagatoria judicial y luego ratificó sus dichos ante la bicameral: "En junio de 2017 me es retransmitida por parte de la Subdirectora General de la AFI, Silvia Majdalani, la orden del Director General de la agencia, Gustavo Arribas, de concurrir y supervisar la filmación de una reunión a llevarse a cabo en la sede principal del Banco Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires", señaló.

Macri, Arribas, Majdalani.jpg Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

En esa reunión se habrían analizado estrategias para avanzar en el armado de causas judiciales contra gremialistas, y el ex ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, dijo que le hubiera gustado tener una "Gestapo" propia para accionar contra los sindicalistas.