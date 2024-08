Habló Fabiola: "Mucha gente sabía que esto pasaba"

Fabiola Yañez sostuvo que "no tiene sentido hablar de crisis, cualquier discusión terminaba en violencia". La ex primera dama afirmó que tiene guardado en su teléfono “gritos y mensajes” del expresidente “siendo agresivo” con ella, aunque todavía no ha aportado su dispositivo a la causa.

Embed - LA DECLARACIÓN DE FABIOLA YÁÑEZ

Alberto Fernández hablará

Los periodistas Mar Centenera y Martín Sivak se reunieron con el ex presidente y le hicieron un extenso reportaje para el diario El País de España. ¿Qué dirá Alberto Fernández en su defensa?

Los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera (corresponsal de El País en Buenos Aires) estuvieron reunidos durante una hora y cuarto con Fernández. En la entrevista, que fue extensa, el exmandatario contó su verdad respecto de la seria acusación de Yañez.