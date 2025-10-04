Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
En un duelo de urgencias, el Rojo visita al Tomba en Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura. Todos los detalles del encuentro.
Independiente, con Gustavo Quinteros al mando, sale a buscar su primera victoria en el Torneo Clausura este domingo a las 14:30. El "Rojo" visitará a Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte por la 11° fecha, en un partido crucial para sus aspiraciones.
Tras el debut de Quinteros el pasado fin de semana con un empate en el clásico ante Racing, el equipo de Avellaneda tiene la obligación de sumar de a tres si quiere mantener vivo el sueño de clasificar a los playoffs. Actualmente, Independiente acumula cinco empates y cuatro derrotas en nueve partidos (con uno pendiente), y necesita recortar una distancia de siete puntos con el último clasificado.
El rival, Godoy Cruz, también se juega mucho. El "Tomba" no gana hace tres encuentros y está seriamente comprometido con el descenso en la tabla anual, con solo 25 puntos, seis más que San Martín de San Juan. El equipo mendocino deberá superar su flojo rendimiento como local, ya que en los 17 partidos que disputó en Mendoza esta temporada (contando los tres estadios) solo consiguió dos victorias, siendo la última el 28 de abril.
Formaciones del duelo
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar Chena, Federico Rasmussen, Juan Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Roberto Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yáñez y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala, Santiago Montiel, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Luciano Cabral. DT: Gustavo Quinteros.
Godoy Cruz vs. Independiente: datos del partido
- Hora: 14:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Feliciano Gambarte
