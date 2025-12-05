Insólita justificación de Nene Vera por su ausencia en la sesión para el endeudamiento de Provincia: "Me quedé dormido"

sebastian pareja y karina milei Sebastián Pareja y Karina Milei

La polémica no se limitó al espacio libertario. La radical Anahí Bilbao, cercana al exintendente Alfredo Irigoin, también llegó después de la votación y terminó colaborando así con la aprobación del endeudamiento.

El oficialismo, finalmente, consiguió los dos tercios que necesitaba para aprobar la Ley de Financiamiento que presentó el gobierno de Kicillof gracias a estas dos ausencias estratégicas.