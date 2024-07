El posteo de Javier Milei sobre las SAD: "Pregunta técnica"

"Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades?”, planteó el Presidente y se preguntó: “¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores?”.

“No más socialismo pobrista en el fútbol", sentenció Milei como respuesta a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, quien se opone a que los clubes de fútbol argentinos se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas, como sucede en varios países del mundo.

Luego, el Presidente respondió a la consulta de un usuario, quien se preguntó “por qué la AFA tiene que definir el tipo societario cuando los clubes están asociados a otras federaciones nacionales por los diferentes deportes que practican? ¿Podría entonces definir el tipo societario de un club la Federación Argentina de Basquet?".

Ante esto, Milei señaló que la AFA "no debería, ya que no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del País. A su vez, recordemos que se plantea la opción, esto es, NO ES OBLIGATORIO".

A mediados de marzo, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Moran y Marcelo Darío Fernández de la Cámara Federal de San Martín suspendieron los artículos del DNU 70/2023 que permitían la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

Todo fue a partir de una medida cautelar presentada por la Liga de Fútbol de Salto, una liga regional de la provincia de Buenos Aires. Para los jueces Salas, Moran y Fernández, el DNU "altera el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa".

Meses antes del DNU, Claudio Ciqui Tapia había expuesto su rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol durante la Asamblea General Ordinaria que se había realizado en noviembre.