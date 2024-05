Tras los dichos de Javier Milei, Manuel Adorni ratificó: "Las Malvinas son argentinas"

"Obviamente que no es una solución instantánea, sino es una solución que va a demandar tiempo. Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido. Lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina”, expresó Milei.

El Presidente también desmintió que el tema no sea prioritario, sino que remarcó que la solución va a demandar tiempo “porque estamos yendo por la vía diplomática”. “Nosotros creemos en la solución pacífica”, sostuvo.

Al ser consultado si mantenía su admiración a Margaret Thatcher, respondió: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?".

"Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es intelectualmente muy precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, ella fue brillante. ¿Entonces, cuál es el problema?", insistió Milei.

Luego de que las declaraciones causaran controversia, este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó los dichos del Presidente respecto a la soberanía de las islas y le restó importancia a las posibles polémicas que pudieran causar.

“Nuestra postura es muy clara con respecto a Malvinas: son argentinas y vamos a hacer dentro de la diplomacia, la paz y la ley todo lo que esté a nuestro alcance para ir madurando esa relación y efectivamente recuperarlas”, expuso Adorni al ser consultado sobre el tema en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “El Presidente lo ha dicho un sinfín de veces”, remarcó.

El vocero anticipó que "probablemente no nos toque a nosotros vivir eso, porque son posturas que uno toma respecto al país que quiere y la Argentina que uno visualiza para el futuro, y eso hay que entenderlo. Hemos maltratado las relaciones internacionales y estamos intentado, de apoco, con cada una de las naciones, tratar de madurar esas relaciones. Ningún tema con otro país se va a resolver de un día para el otro”.

"Después, el tiempo que lleve el avance diplomático para que eso se materialice eso solo el futuro de los dos puebles lo dirá. Pero nada que este fuera del concepto de paz, diplomacia y legalidad", dijo.

Además, Adorni le restó importancia a la controversia: "El Presidente ya aclaró un montón de veces por qué pondera la figura de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan. Le dan vuelta a algo que no tiene sentido. Estamos escarvando un tema sin sentido. El Presidente pondera a determinadas figuras por determinadas características que nada tienen que ver con que se ponga en tela de juicio si las Malvinas son o no de la Argentina, porque él lo dijo siempre. Las Mavinas son argentinas. Fin de la discusión".