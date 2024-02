Javier Milei volvió a atacar a Ignacio Torres: "Un pobre chico que no puede ni leer un contrato"

Milei descalificó hoy al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien acordó con los gobernadores de la patagonia con cortar el suministro de petróleo si el gobierno nacional no le paga la coparticipación.

“Pobrecito, Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que no pueda leer un texto y entenderlo, es víctima de la educación argentina. Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de Kicillof y Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar”, aseguró el presidente en declaraciones a LN+.

"Se acabó la Argentina del despilfarro", afirmó Milei, y pidió a los gobernadores hacer el ajuste. Milei criticó a los gobernadores que "no quieren hacer el ajuste" en las cuentas provinciales cuando "tienen que ajustar un punto del PBI".

El Presidente sostuvo que los gobernadores "no quieren hacer el ajuste" porque "no quieren resignar sus privilegios de casta", al contrastar que, en cambio, el Gobierno nacional ya ha "alcanzado el equilibrio en el Tesoro".

El presidente Javier Milei manifestó que la advertencia hecha por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acerca de que podría interrumpir el envío de petróleo y gas en reclamo del pago de una deuda de fondos nacionales "es un delito" frente al cual intervendrá la Justicia en el caso de llevarse a cabo.

"Se seguirán los pasos legales que determine la Justicia", respondió Milei acerca de una posible intervención de la provincia patagónica si Torres tome la decisión que anunció en los últimos días.

La liga de los gobernadores de la Patagonia

Los mandatarios de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego decidieron ir a fondo en su pelea contra el Gobierno por los fondos coparticipables. Adhirieron a las declaraciones de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, de suspender la producción y entrega de petróleo desde este miércoles, en reclamo por la quita de los fondos de coparticipación ejecutado por el gobierno de Javier Milei.

Torres, Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén),Gustavo Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) se reunieron en una videollamada en la que determinaron ir a fondo en su pelea contra el Gobierno.