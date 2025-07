"Kukarruel traidora": el grito de los libertaros a la Vicepresidenta en el Derecha Fest

"¿No traicionaste a 15 millones de votantes? ¿No sentís que los traicionaste, que traicionaste a Milei?", le consultó el periodista. Y agregó: “Lamentablemente mucha gente confió en vos”.

Villarruel, en tanto, esquivó la pregunta y lanzó: “No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer porque la verdad que no ha sido nada de eso”. Y siguió: “Lo que se habla tiene que ser hoy, en el día de hoy, algo que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños y eso es súper importante”.

Insistiendo, el periodista le preguntó: "¿No hay una disculpa para Milei?". Sin embargo, Villarruel concluyó con un "muchas gracias a todos" y no dio más declaraciones.

gritos contra villarruel derecha fest

Mientras el video se emitía en unas pantallas gigantes de un salón del Quorum Hotel, el ambiente se llenó de silbidos y abucheos: "Kukarruel traidora", fue uno de los gritos que más se destacó en las grabaciones del evento.

Por su parte, el propio Milei volvió a apuntar contra la Vicepresidente, a quien se refirió como “la bruta traidora” y la acusó de haber ignorado principios básicos de economía.

“La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos. Y la segunda es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben, ¿o acaso a semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30?”, disparó el mandatario ante un público eufórico que comenzó a aplaudirlo.

De esta forma, Milei se despachó contra Villarruel por mantener la sesión del Senado en la cual recientemente se aprobó el aumento a las jubilaciones y la ley de emergencia de discapacidad.

“Ni les cuento lo que significa en términos dinámicos un ‘burako’ de 2,8 del PBI... Implica un aumento de la relación deuda-producto de más de 60 puntos porcentuales e implica enviar al carajo a todos nuestros jóvenes. Es arruinar el país de acá a la eternidad”, pronunció el Presidente, mientras los presentes insultaban abiertamente a Villarruel.