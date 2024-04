EN VIVO: Comenzó el debate sobre la nueva Ley Ómnibus en Diputados

Seguí EN VIVO el debate en Diputados de la Ley Ómnibus

Live Blog Post Sesión caldeada en el Congreso: gritos y chicanas en el recinto Embed - GRITOS Y CHICANAS en DIPUTADOS en el TRATAMIENTO de la LEY BASES

Live Blog Post Tensión entre los bloques por el método de votación antes de la sesión En la previa del debate de este lunes en la Cámara de Diputados de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal, en la comisión de Labor Parlamentaria los bloques acordaron realizar una sesión con alrededor de 150 oradores, que se extenderá por más de 30 horas. No terminaron de ponerse de acuerdo sobre la modalidad de votación: Unión por la Patria y la izquierda pidieron que sea por artículos, mientras que desde el oficialismo y los sectores dialoguistas plantearon que se lleve adelante por capítulos. Leé la nota completa acá

Cuando van a cagar al pueblo el congreso se viste así.

Live Blog Post Recibimiento hostil para los diputados dialoguistas en Congreso La sesión por la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei motivó una serie de reclamos en contra del oficialismo y de los diputados de los bloques opositores que ya anticiparon su acompañamiento al proyecto. En las inmediaciones del Congreso se dieron manifestaciones en contra de los legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO y del bloque Hacemos Coalición Federal por votar a favor de la extensa ley. Leé la nota completa acá

Live Blog Post El Gobierno aceptó más cambios en la Ley Ómnibus antes del inicio del debate Horas antes del inicio del tratamiento de la Ley Bases en Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno no avanzará contra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). "Ante el pedido del diputado De Loredo, el Gobierno tomó el compromiso de no avanzar en nada del Banco Nacional de Datos Genéticos", aseguró en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Leé la nota completa acá

Live Blog Post Pichetto: "Las leyes van a salir, el Congreso tiene una actitud de acompañar" Embed - LES BASES: MANO a MANO con MIGUEL ÁNGEL PICHETTO (HACEMOS CALICIÓN FEDERAL)

Live Blog Post Carrió rompió con el bloque de Miguel Ángel Pichetto La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió anunció en su cuenta de X que los legisladores de su espacio abandonarán el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto. “Vamos a pedir votación nominal para el proyecto”, aseguró. “Mañana nos vamos del bloque y vamos a pedir votación nominal para el proyecto de ley que se trata mañana”, escribió Carrió en la previa del segundo debate por la aprobación de la Ley Ómnibus en Diputados que arrancará este lunes al mediodía. Leé la nota completa acá

Live Blog Post El duro análisis de Cristina Kirchner contra la Ley Ómnibus Luego de su reaparición pública en un acto en Quilmes, la expresidenta Cristina Kirchner realizó este domingo un duro análisis sobre la nueva Ley Ómnibus que se tratará desde el lunes en la Cámara de Diputados. En un largo texto, en el que citó fragmentos textuales del proyecto, la exmandataria consideró que "no es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos". Leé la nota completa acá

Las negociaciones del Gobierno por la nueva Ley Ómnibus

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Eso destrabó el tira y afloje y permitió que, el jueves pasado, se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría; y de esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse este lunes.

La Libertad Avanza intentó en reiteradas oportunidades abarcar varios ejes reformistas, pero algunos tópicos que impulsaban determinados bloques eran rechazados por otros y viceversa. La versión final no terminó de conformar a nadie a excepción de La Libertad Avanza, naturalmente, y del PRO.

Pese a esto, su votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor, aunque difícilmente puedan perforar los 150 votos, que sería el techo. Contaría con los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo.

La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento. Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le escabulla ningún voto.

Un foco de conflicto que no termina de sofocarse tiene que ver con la reforma laboral, que estuvo en vilo hasta último momento pero finalmente se plasmó en el dictamen de mayoría en una versión comprimida. Fue la forma salomónica de “cortar al medio” entre dos posturas antagónicas.

La UCR machacó con una reforma laboral ambiciosa, que inclusive se metía con los intereses sindicales eliminando las cuotas solidarias de los no afiliados.

En un momento dado, cuando trascendió que el Gobierno hacía lugar al pedido radical, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, dio un golpe de puño sobre la mesa amenazando con no votar la ley Bases a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral.

Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica (ésta última pertenece a HCF pero tiene juego propio, al punto que presentó un dictamen de minoría ayer en el plenario de comisiones) intentarán plasmar cambios y agregados en el recinto en lo que refiere a la reforma laboral y el impuesto al tabaco (en este caso en la ley fiscal).