"Los mismos violentos de siempre": el mensaje de Alejandra Monteoliva tras los incidentes en el Congreso
Sin anunciar detenciones, la ministra de Seguridad apuntó contra los manifestantes por los incidentes generados por encapuchados.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció con dureza este jueves tras los disturbios y enfrentamientos registrados en las inmediaciones del Congreso durante el desarrollo de la 5° Marcha Federal Universitaria.
A través de sus redes sociales, la funcionaria cruzó a los supuestos grupos radicalizados que provocaron desmanes y aseguró que deberán responder penalmente ante la Justicia.
El mensaje de Alejandra Monteoliva
"Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada", manifestó la titular de la cartera de Seguridad a través de su cuenta en la red social X.
En su descargo, Monteoliva diferenció la protesta pacífica de los hechos de vandalismo y agresiones contra los efectivos policiales desplegados en el operativo del Comando Unificado.
Al respecto, la funcionaria remarcó la postura de la Casa Rosada frente al mantenimiento del orden público y advirtió sobre las consecuencias legales para quienes protagonizaron los incidentes. "El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", enfatizó, subrayando que todas aquellas personas que agredan a las fuerzas federales, provoquen destrozos sobre bienes públicos o incurran en delitos "deberán responder ante la Justicia".
Marcha Federal Universitaria: tensión y enfrentamientos sobre la Plaza del Congreso
Los contrapuntos verbales se produjeron luego de momentos de máxima tensión sobre la avenida Callao y las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde un grupo de manifestantes arrojó elementos contundentes contra el cordón policial y las vallas de contención.
Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquete utilizando gas pimienta y camiones hidrantes para dispersar a los sectores concentrados en los accesos al Parlamento.
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