"Los mismos violentos de siempre": el mensaje de Alejandra Monteoliva tras los incidentes en el Congreso

Al respecto, la funcionaria remarcó la postura de la Casa Rosada frente al mantenimiento del orden público y advirtió sobre las consecuencias legales para quienes protagonizaron los incidentes. "El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", enfatizó, subrayando que todas aquellas personas que agredan a las fuerzas federales, provoquen destrozos sobre bienes públicos o incurran en delitos "deberán responder ante la Justicia".