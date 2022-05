Una más de Luis Juez: ahora también es homfóbico

No es la primera vez que Luis Juez dice una barbaridad. En 2017, fue desplazado de la Embajada de Argentina en Ecuador por tildar de sucios a los habitantes de ese país. "Me fui a cambiar la camisa porque no quiero que me digan este mugriento agarró los hábitos ecuatorianos´", dijo.

En 2019 se refirió a la actitud de Mauricio Macri con respecto al por entonce candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández en el debate presidencial. "Lo hubiese agarrado del cogote", afirmó.

"Yo hubiese sido más duro. Por mi estilo y por cómo soy yo te digo que en el debate lo hubiese agarrado del cogote", dijo en dialogó con el medio cordobés Cadena 3 .

Violento, xenófobo y homofóbico. Los tres casilleros tildados tiene el legislador que en 2006 decía ser "fanático de Talleres, La Mona y Kirchner".