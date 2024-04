El enojo de María Laura Santillán con Luis Novaresio en LN+ por Luis Caputo

En ese momento, Novaresio la interrumpe para decirle que por lo que está diciendo el ministro de Economía no le iba a dar entrevistas, a lo que ella responde: "No, quizás sí, me parece interesante que lo diga. Lo que sería más interesante es que tome alguna medida porque ¿qué es lo que está sintiendo la gente ahora, Luis? Que con los salarios sí se regula".

El periodista la vuelve a cortar, a lo que María Laura Santillán reaccionó: "Pará ¡pará! Dejame desarrollar la idea un segundito", y con un tono irónico él conductor dice: "Bueno, bueno, calma, calma".

"En realidad no es que uno se ponga a defender los salarios de determinado gremio, sino que si no se permite la homologación de uno, se puede no permitir la homologación de otros", retoma ella, y agrega: "Por lo tanto, está bueno avisar que ahí sí se está metiendo el Gobierno. Con los salarios sí se mete, cuando en realidad es entre empresas y trabajadores, ¿verdad? Se está metiendo, está opinando, está diciendo Caputo abiertamente 'el Estado puede no homologarlo'. Ahora, ¿con las prepagas no? ¿Entendés mi punto?".

