Nicolás Munafó le respondió a Macri: "Con esto, demuestra que sus 'disculpas' no fueron sinceras"

"El de C5N me lanzó el micrófono a mí", indicó Macri en declaraciones televisivas, dando vuelta caprichosamente los hechos que se verificaron a través de fotografías y videos.

Ahora, Munafó usó la misma red social para responderle al expresidente: "Cada vez que Macri habla, queda más en claro cómo fueron las cosas. Los videos y fotos evidencian que no fue así como narra. No le lancé el micrófono, podía caminar tranquilo, lo hizo porque quiso. Con esto, demuestra que sus 'disculpas' no fueron sinceras, todo forzado".