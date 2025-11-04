Nuevo mensaje de Mauricio Macri a Javier Milei: "El mundo vuelve a estar liderado por narcisistas"

macri foto muy difícil

Ante un panel que también componían sus pares de México y Chile, Felipe Calderón y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el exmandatario describió un escenario global con "oferta de liderazgos en retroceso" y "violencia en el debate de ideas", sin mencionar explícitamente a Milei, pero haciendo clara referencia a su modo de llevar el poder.

"La violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas ha provocado un retroceso terrible en la oferta de liderazgos. Los empáticos se corren, y el mundo vuelve a estar liderado por personalidades narcisistas", manifestó, encendiendo nuevamente las alarmas alrededor de su vínculo con el líder libertario.

macri foro narcisistas