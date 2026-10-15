Otro provocador posteo de Alejandra Monteoliva: "Así los universitarios reclaman sus derechos"
Con un desafiante posteo en redes sociales, la ministra de Seguridad vinculó a los infiltrados violentos con los verdaderos manifestantes.
La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo una fuerte repercusión en el plano institucional y digital tras las declaraciones vertidas en redes sociales. En medio del operativo represor, la funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje cargado de ironía a través de su cuenta de X.
"Así los universitarios reclaman sus derechos", escribió Monteoliva, acompañando su frase directa con un video enfocado en registrar los momentos de tensión, desmanes e incidentes ocurridos durante la tarde entre manifestantes e integrantes de las fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso.
De esta manera, la funcionaria libertaria intentó vincular a los supuestos infiltrados con los verdaderos manifestantes que se encontraban protestando pacíficamente.
Rechazo de Alejandra Monteoliva y todo el Gobierno a la Marcha Federal Universitaria
El mensaje de Monteoliva se suma a una serie de posturas intransigentes que el Ejecutivo nacional ha mantenido frente a las movilizaciones de los sectores de la educación.
La publicación generó una ola de reacciones inmediatas en plataformas digitales, dividiéndose entre sectores de apoyo a la gestión del Ministerio de Seguridad y duras críticas por parte de dirigentes sindicales, referentes universitarios y organizaciones sociales, quienes acusaron al Gobierno de "criminalizar la protesta pacífica" y "provocar" en lugar de abrir canales de diálogo.
Desde la cartera de Seguridad ratificaron la línea del posteo argumentando que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia" y sostuvieron que cualquier hecho de agresión contra efectivos o vandalización de bienes públicos será llevado ante las autoridades judiciales.
En contraposición, tanto docentes como agrupaciones estudiantiles repudiaron los dichos de la funcionaria, señalando que los episodios de violencia e incidentes aislados son utilizados como excusa mediática para invisibilizar el reclamo presupuestario de fondo que afecta a las universidades de todo el país.
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