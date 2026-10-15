Otro provocador posteo de Alejandra Monteoliva: "Así los universitarios reclaman sus derechos"

Desde la cartera de Seguridad ratificaron la línea del posteo argumentando que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia" y sostuvieron que cualquier hecho de agresión contra efectivos o vandalización de bienes públicos será llevado ante las autoridades judiciales.

En contraposición, tanto docentes como agrupaciones estudiantiles repudiaron los dichos de la funcionaria, señalando que los episodios de violencia e incidentes aislados son utilizados como excusa mediática para invisibilizar el reclamo presupuestario de fondo que afecta a las universidades de todo el país.