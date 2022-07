Qué hay detrás del recorte malintencionado a una mujer que se volvió viral

"Los planes sociales los están cerrando ¿Qué quieren? ¿Qué trabajemos de 8 a 5 por la misma plata? Nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo", dijo. Y los miles de trolls que alimentaron el linchamiento mediático y en redes de la joven ignoraron deliberadamente que a lo que calificaba como injusto es precisamente a trabajar de 8 a 5 por el mismo monto de un plan social y sin las garantías de un empleo registrado.

Un plan social no es un trabajo. No puede nunca serlo. Un trabajo, un trabajo registrado como es debido y no como al que son condenados casi 1 de cada 2 trabajadores en la Argentina que caen en la informalidad comprende ciertas condiciones que deben ser garantizadas. Derechos que deben ser garantizados y defendidos.

Derechos a los que no renunciaría ningún trabajador. Pero que sin embargo, seguramente muchos de ellos en medio del estruendoso ruido de las redes, le reclamaron también a esta joven que renuncie a lo que no renunciarían ellos mismos. Le reclamaron que, por ser pobre, debe aceptar mansamente trabajar de 8 a 5 por el valor de un plan social y sin ningún derecho laboral.

Más adelante en la entrevista la joven asegura que nunca pudo conseguir un trabajo en blanco en su vida. Y que cuando trabajaba limpiando en casas de familia cobraba 4.500 pesos por semana.

La joven contó además que sí trabaja contra lo que sus detractores aseguran. Trabaja en un comedor popular, colaborando en el barrio en el que vive para que quienes no pueden parar la olla tengan garantizado un plato de comida cada día.

Pero también obviaron este importante rol social que cumple esta mujer y también ignoraron que contó que junto a su marido entre changas y los planes que cobra reúnen 50 mil pesos para mantener una familia de 5 personas. Quizás tenían la idea de que se estaba volviendo rica a costa del Estado.

Nada más alejado de la realidad. El último dato del Indec señala que en mayo pasado una familia de cinco integrantes, como la de esta mujer, una pareja con tres chicos pequeños, necesitó 46.803 pesos para no ser indigente y 104.838 pesos para no ser pobre.

Con los 50 mil pesos que logra reunir junto a su marido esta joven apenas sí logra escapar, por muy poco, a la indigencia.

Pero para las redes y algunos medios de comunicación esta joven de 28 años, que junto a su marido mantienen un hogar con tres pequeños que van todos los días a la escuela con apenas 50 mil pesos, es en realidad, el gran problema que tiene la Argentina.

Si está en las redes, debe ser cierto (?) O no.

El plan social NO ES UN TRABAJO. El daño que le han hecho los CEOs de la pobreza al país es incalculable. Reclaman pobres y los convencen de que la ayuda estatal es un salario a cambio de servirles.