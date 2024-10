Qué dijo Ricardo Quintela tras el mensaje "encriptado" de Cristina Kirchner

"Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación", agregó, tras lo cual indicó que "la vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener".

Finalmente, pidió "dejar atrás esta forma de construir política" apuntando a los modos de Cristina y aclarando que ello motiva su deseo de liderar el PJ.

"Poncio Pilato": el dardo de Cristina ¿para Axel Kicillof?

En la previa del cierre de listas para la interna del Partido Justicialista, la expresidenta Cristina Kirchner, quien también aspira a presidir el partido, lanzó una crítica contundente sin mencionar directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, después de su acto en Berisso: "Los Poncio Pilatos y los Judas del peronismo no van más", afirmó.

En una reunión en la sede de SMATA en Buenos Aires, acompañada por su hijo Máximo Kirchner y varios intendentes del conurbano, Cristina expresó su molestia y apuntó, sin nombrarlo, a Kicillof, diciendo: "Estoy cansada de los Judas del peronismo".

