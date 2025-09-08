¿Qué le pasa a Javier Milei? De no creer lo que pasó el domingo a la noche tras la la paliza en las elecciones
Este domingo por la noche el clima en la mayor parte del AMBA se mostraba más que agradable, con apenas una brisca fresca. Sin embargo, para Javier Milei hacía más frío que en Alaska.
¿Qué le pasa a una persona que en una noche apenas algo fría, mayormente templada, se tiene que poner en el cuerpo más de una campera? ¿Es alguien atérmico? Otra vez Javier Milei volvió a sorprender con su vestimenta, tanto como por sus dichos en La Plata, una vez consumada la paliza histórica que el peronismo le dio a la alianza que conformó La Libertad Avanza con Mauricio Macri y el PRO.
En las redes sociales muchos destacaron, a favor y en contra, los dichos de Milei tras reconocer la derrota en manos de Axel Kicillof, pero hubo otros que hicieron foco en la cantidad de camperas que tenía puesta el Presidente de la Nación.
Cuántas camperas tenía puesta Milei anoche
Milei fue a La Plata, donde se armó el bunker de la derrota, con cuatro camperas puestas, aparentemente dos cuero y otras dos de friza y habló con toda esa ropa dentro de un salón cerrado y calefaccionado.
Pero esta no es la primera vez que el Presidente de la Nación se muestra con muchos abrigos, ya en la redes sociales en muchas oportunidades se lo marcaron.
