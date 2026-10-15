Roberto García Moritán dijo que hará una ley para expulsar de la UBA a quienes cometan delitos
Pese a haber sido legislador porteño y hasta ministro de la Ciudad, el gastronómico volvió a mostrar su inveterado desconocimiento para delicia de las redes.
Las redes sociales, se sabe, son el lugar ideal para que cualquiera que no es escuchado ni tomado en serio en el mundo real pueda emitir opinión sobre cualquier cosa sin tener la menor idea de lo que dice, sin el menor sustento científico o siquiera fáctico.
Y “Pampito”, alias Roberto García Moritán, es uno de esos, involucrándose ahora con la Marcha Federal Universitaria y la brutal represión que desató el Gobierno Nacional contra manifestantes, periodistas, reporteros, camarógrafos, diputados nacionales y hasta vecinos que circunstancialmente pasaban cerca del Congreso, gracias a la prodigiosa intervención de los eternos infiltrados de las fuerzas de seguridad.
El ex de Pampita, a quien sin embargo le quedó el mote que lo relaciona para siempre a quien fuera su esposa hasta 2024 (ya que fue gracias a ella que ganó cierta, aunque efímera, relevancia mediática), hizo ahora una particular publicación en su cuenta de X, la que fue respondido por decenas de otros usuarios que le marcaron otro de sus errores o, más bien, de sus horrores.
Roberto García Moritán dijo que hará una ley para expulsar de la UBA a quienes cometan delitos
En medio de la quinta Marcha Federal Universitaria, el exfuncionario escribió: “Voy a hacer una ley para que los que cometan delitos sean expulsados de la UBA”, posteó el empresario gastronómico que también se define como “economista liberal con magíster en finanzas”.
En cualquier caso, podrá hacer un proyecto y presentarlo a través de un legislador nacional, porque las personas no hacen leyes… Algo que García Moritán debería saber, teniendo en cuenta que él mismo fue legislador porteño entre 2021 y 2023. Y hasta fungió como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024.
Pese a su ignorancia, el hombre no ceja en su intención de incluirse en el debate público, aunque ello sea para justificar una represión injustificable. Todo sea por permanecer en el candelero mediático y político.
En ese sentido, recuérdese que recientemente anunció su intención de postularse como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad por el centenario Partido Demócrata Progresista (PDP); sí, el mismo que supo fundar Lisandro de la Torre.
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