Roberto García Moritán dijo que hará una ley para expulsar de la UBA a quienes cometan delitos

Pese a su ignorancia, el hombre no ceja en su intención de incluirse en el debate público, aunque ello sea para justificar una represión injustificable. Todo sea por permanecer en el candelero mediático y político.

En ese sentido, recuérdese que recientemente anunció su intención de postularse como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad por el centenario Partido Demócrata Progresista (PDP); sí, el mismo que supo fundar Lisandro de la Torre.