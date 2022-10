Hernan Carroll: "No tengo idea quién es Sabag Montiel"

Al ser consultado sobre si los conocía, el referente del espacio Nueva Centroderecha comentó que se comunicó con Brenda Uliarte, tras la nota en Crónica TV donde hablaba de los planes: "Nosotros, en ese momento, nos contactamos con ella e hicimos un vivo por Instagram de 30 minutos y ella vino con su novio".

"Intercambiamos unos mensajes hasta que se armó el lío este y después se cortó todo" afirmó.

Cuando le preguntarle sobre sus vínculo con representantes políticos, Hernán Carroll afirmó: "Nosotros somos seguidores de Javier Milei, José Luis Espert y Patricia Bullrich".

En cuanto a la carta de Sabag Montiel y si existe la posibilidad de contratar un abogado, explicó: "Medios económicos imposible porque tengo una crédito impago, pueden chequear mi situación crediticia"

"Ni idea por qué me mete a mi. Yo lo vi una vez, al otro día de la entrevista, cumplía años un pibe y los invitamos, pensando en que no iban a venir. Fue extraño porque solo vinieron 40 minutos y se fueron. Eran raros. Me gustaría saber por qué me nombra" Insisitó.

Y agregó: "Después del hecho, yo me comuniqué con ella porque no lo podía creer y no contestó. En un primer momento, pensamos que era un joda o que los estaban usando como unos tarados.

En este contexto, Carroll dijo que están los "registros telefónicos" y "los WhatsApp a disposición". Además, contó que tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner, obró como una intermediario ya que varios abogados le escribieron para pedirle el teléfono de Brenda Uliarte, por la nota que habían hecho una nota, pero no mucho más.

"A mi me causa un poco de gracia porque yo no tengo contacto", insistió.