Seguridad en el conurbano: Axel Kicillof supervisó el despliegue de la UTOI junto a Ramón Lanús en San Isidro

Resultados del trabajo operativo en el territorio

El trabajo articulado entre la Provincia y el municipio dio lugar a los siguientes resultados en lo que va del año:

Estadísticas generales: Se concretaron 260 detenciones , con más de 185.000 personas identificadas y casi 90.000 vehículos controlados .

Procedimientos en La Cava: Solamente en esta zona, las intervenciones derivaron en 161 detenciones, además del secuestro de armas de fuego, municiones y estupefacientes (cocaína y marihuana).

La presencia de Kicillof en San Isidro revalida la apuesta de la gestión bonaerense por consolidar la presencia de fuerzas tácticas de la Policía Provincial en el territorio, trabajando en sintonía con las intendencias para dar respuesta a las demandas de seguridad.