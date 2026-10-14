Seguridad en el conurbano: Axel Kicillof supervisó el despliegue de la UTOI junto a Ramón Lanús en San Isidro
El intendente recorrió junto al gobernador Axel Kicillof la base operativa que funciona desde agosto en Villa Adelina.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, una recorrida por la base operativa que el Municipio acondicionó en la localidad de Villa Adelina.
El centro alberga a 100 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense, quienes realizan tareas conjuntas con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal.
La visita oficial puso en valor la coordinación entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y los gobiernos locales para reforzar la presencia policial en zonas críticas del distrito, tales como los barrios La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.
Un esquema coordinado entre la Provincia y el Municipio
El despliegue de la UTOI —fuerza de elite especializada en intervenciones tácticas y operativas de alta complejidad— forma parte del plan de articulación promovido por la gestión provincial para intervenir en el Conurbano.
Los operativos preventivos (que abarcan controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes dinámicos) se diagraman en forma conjunta entre la Secretaría de Seguridad local, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Policía Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal a partir del mapa del delito territorial.
Resultados del trabajo operativo en el territorio
El trabajo articulado entre la Provincia y el municipio dio lugar a los siguientes resultados en lo que va del año:
-
Estadísticas generales: Se concretaron 260 detenciones, con más de 185.000 personas identificadas y casi 90.000 vehículos controlados.
Procedimientos en La Cava: Solamente en esta zona, las intervenciones derivaron en 161 detenciones, además del secuestro de armas de fuego, municiones y estupefacientes (cocaína y marihuana).
La presencia de Kicillof en San Isidro revalida la apuesta de la gestión bonaerense por consolidar la presencia de fuerzas tácticas de la Policía Provincial en el territorio, trabajando en sintonía con las intendencias para dar respuesta a las demandas de seguridad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario