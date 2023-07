Sergio Massa en C5N: "Aquellos que tienen que no liquidan no van a recibir acceso al Mercado Único Libre de Cambios"

"Aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina, pero a su vez importan y nos toman divisas desde el Banco Central. Aquellos que tienen que liquidar y no liquidan no van a recibir acceso al Mercado Único Libre de Cambios de aprobación hasta que no estén al día con sus liquidaciones", afirmó el ministro de Economía en diálogo con el Gato Sylvestre.