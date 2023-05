¿Quién es el argentino detrás de uno de los videojuegos del momento?

Contanos de Guardian of Lore, ¿cómo es la experiencia de jugarlo y de qué trata?

Guardian of Lore es un monumento a juegos de plataformas y acción como Wonder Boy in Monsterland o Prince of Persia, sin dejar de lado el toque moderno en juegos como Hollow Knight y Salt and Sanctuary y por supuesto, un toque único basado en un sistema de conjuros diferentes que le permite al jugador un poco combatir a su manera.

Guardian of Lore a FLT Gameplay Walkthrough Part 1 - No Commentary

Lo que más se destaca, a nivel del juego, es el desafío. Si bien los niveles son de exploración sin demasiado peligro y el objetivo principal de ellos es mostrarnos las leyendas que poblaron el continente americano antes de la colonización, cada uno cuenta con un jefe con mecánicas únicas que permiten al jugador un cambio de ritmo refrescante y con una dificultad, en la que, si no considerás bien la estrategia, difícilmente vas a poder terminarlo. (Uno de los jefes es una pelea basada en el juego de Macross para NES).

Si bien presente en PC y MAC, el juego está claramente desarrollado, diseñado y pensado para consolas, ya que jugarlo sin mando es realmente problemático. No es un juego tanto de precisión, sino de exploración, estrategia y Story Telling. La historia está contada a través de escenas pequeñas después de cada nivel, trayendo un elemento fresco a juegos más actuales donde muchas veces las animaciones, aunque geniales, son tan largas como episodios de series de televisión.

¿Y por qué se te ocurrió hacer un videojuego sobre mitología latinoamericana?

Por los viajes que hice por el continente, sin dudas, y lo mucho que fui aprendiendo y apasionándome por la historia local. A los 20 años hice el Camino del Inca y fue un verdadero click: en Valle Sagrado hay un templo hecho exclusivamente con piedras de otro.

Guardian Of Lore Opening Cut Scene

valle y fueron traídas no sé cómo ni por qué, cosa que me llamó mucho la atención. Empecé a leer mucha mitología y Ecuador es un país que preservó mucho su cultura originaria, con festivales, bailes, etc. Me di cuenta de que mitología de otros territorios hay mucho, entonces me pareció interesante transmitir un poco de mitología Latina. Empecé a investigar, pero como los nativos no tenían escritura se complicaba. Ahí tuve la idea de que el juego se trate sobre “libros” mágicos de mitología Latinoamericana. En el juego, dependiendo lo que hacés cambia o no la leyenda.

¿Siempre fuiste fan de los videojuegos?

Y, mi primer recuerdo es a los 4 años desempolvando el Atari 2600 de mi hermana. Yo tengo 38 ya, así que fue hace mucho. Jugué muy poco, pero cuando tenía 5 a mi primo mayor le regalaron el primer Nintendo, el NES y me fanaticé fuerte con los clásicos (Mario Bros, Tetris, etc.). Mis papás juntaron lo que pudieron y me regalaron uno. El fanatismo fue evolucionando con mi primera computadora, luego Nintendo 64 que lo vendí y compré un Game Cube, luego la Wii. A los 15 años había empezado a jugar juegos de rol y ahí descubrí el amor por hacer juegos, por inventar historias, contarlas, crear personajes y por las matemáticas. Era de ir mucho a los famosos "cybers" a jugar a los que ahora son juegos clásicos: Quake, Counter Strike, Call of Duty, entre otros.

¿O sea que siempre fuiste gamer pero quisiste trabajar de eso y crear tus propios juegos entonces?

Cuando salí del secundario e intenté seguir la carrera de Derecho mi papá me incentivó a hacer algo más artístico porque sabía que a mí me gustaba contar historias, crear personajes, mundos, etc. Entonces le hice caso y empecé a estudiar efectos especiales tradicionales (maquetas, maquillaje, etc…).

Guardian of Lore First Version Trailer

¿Y cuándo te dedicaste a full a tu pasión?

En 2013, que nació mi hijo, me pareció que debía dejar mi trabajo anterior y dedicarme a lo que me gustaba, luchar por mis sueños: desarrollar videojuegos. Yo algo de programación ya sabía y por Internet encontré un programa que se llama Unity, uno de los más usados junto con Unreal: ahí empecé a aprender, soy autodidacta, no estudié esto formalmente. Empecé casi "jugando" y al poco tiempo empecé a ayudar a gente que programaba, y ya para 2015 intenté hacer un juego propio, que bueno, digamos que falló. Yo había hecho un curso de Game Design y con un compañero intentamos hacer ese juego que salió mal, pero al año siguiente decidí fundar lo que ahora es Round 2 (porque en el primero me había ido mal).

¿Con Round 2 es con el emprendimiento que llegaste a hacer realidad a Guardian Of Lore?

Exacto. Pero es importante destacar que antes que nada soy empresario, así que por supuesto hice mi estudio de mercado antes de dedicarme a desarrollar el juego. Y noté que luego del boom que fue Hollow Knight (un juego 2D) sería buena opción hacerlo Guardian Of Lore en 2D. Y así fue; pero el tema es que en Ecuador, país donde estaba viviendo, prácticamente no había desarrolladores de videojuegos y era muy difícil armar un equipo, así que empecé organizando charlas sobre diseño lúdico, participando en convenciones y congresos y así pude ir conociendo gente capaz y ya en 2019 decidí invertir y contratar al equipo. Veníamos avanzando, ya teníamos el primer nivel y una idea lograda, pero en marzo de 2020 vino la pandemia y todo se retrasó por obvias razones. De todas maneras, para 2021 lo teníamos terminado y lo presentamos en sociedad, con un éxito inmediato porque rápidamente fue incorporado para jugarlo en PC, primero para Steam y luego para Epic Games Store, que quienes conocen del tema saben que es más complicado "entrar". Fuimos el primer videojuego desarrollado en Ecuador que entró a Epic Games Store. A partir de ahí fue todo éxito, ya que conseguimos un "publisher" (el equivalente a Editor en el rubro de los libros) que pudo "meter" al juego en todas las plataformas exitosas conocidas: Play Station, Nintendo y ahora, en Xbox.

Si tuvieras que elegir un solo videojuego para jugarlo toda la vida, ¿cuál elegirías?

Pregunta muy difícil, casi como preguntarme si quiero más a mi mamá o a mi papá.

Pero en este caso, creo que depende la etapa de mi vida, pero creo que si tuviera que elegir sí o sí, por nostalgia, elegiría de los viejos el Super Smash Bros de N64.

Pero de los actuales me quedo con Valorant. De todas maneras no creo que la pasión me dure para siempre, ya que soy curioso y necesito probar juegos nuevos y distintos permanentemente. Ahora mismo tengo más de 100 juegos en mi lista de deseados de Steam, y esto no incluye los que son exclusivos de Nintendo, donde tengo otros tantos también, así que te diría que es imposible quedarme con uno solo.