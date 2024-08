Calentar el agua en el microondas puede tener efectos negativos en nuestra salud: ¿cuáles son?

Este mínimo agite, ya sea un minuto o dos minutos puede generar que el agua salga del recipiente y perdamos gran cantidad de agua en la preparación. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos afirma que “el pequeño movimiento puede hacer que lo que se introduzca salga violentamente”.

El motivo por el que no se debe calentar agua en el microondas

Un sobrecalentamiento puede generar malestar estomacal de manera severa. Siempre es recomendable realizar las infusiones, sea té, café o mate cocido en un lugar seguro.

Más allá de la comodidad que nos brinda el microondas rompe con la naturaleza de las infusiones. No sólo el agua no se debe calentar sino que el arroz, las naranjas (aunque parezca obvio), el brócoli, espárragos tampoco se recomiendan calentarnos. Esto se debe a que se pierde gran parte de la Vitamina C que contienen estos alimentos y de esta manera la digestión de nutrientes, minerales y vitaminas.

La forma recomendada de hacerlo

Los hervidores, pavas o teteras eléctricas resultan ser bastante prácticas en la cocina aunque hayan pasado de moda. Garantizar de cierta manera que el agua se caliente poco a poco cumpliendo con la normalidad de su punto de ebullición y al estar en su mayoría, realizada por acero inoxidables no se desprenden materiales nocivos para la salud.

Por lo general se recomienda calentar el agua entre los 80° hasta los 90° para cualquier infusión, sea té, mate o café. Un accesorio tan sencillo como el termómetro puede hacer la vida mucho más fácil como la conocemos y que todo lo que preparamos sea para el desayuno, merienda o degustar después de una comida salga perfecto.